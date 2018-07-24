Рекордна спека в Японії загубила десятки людей

Як повідомляє Kyodo, вперше в історії спостережень в країні повітря прогрілося до 41,1 градуса Цельсія.

Така спека накрила місто Кумагая неподалік від Токіо. Відзначається, що був побитий рекорд серпня 2013 року, коли в розташованому південніше в місті Шіманто стовпчики термометрів піднялися до 41 градуса.

Висока температура тримається в Японії вже кілька тижнів, за цей час жертвами спеки стали понад 40 осіб, десятки тисяч потрапили до лікарень. Тільки за суботу, 21 липня, від теплового удару померли 11 жителів. 23 липня померли три людини.

За прогнозами, рекордна спека триматиметься в країні щонайменше до 26 липня, передає The Japan Times. Видання зазначає, що страждають не тільки люди похилого віку, які часто і стають жертвами високої температури, а й школярі, які займаються на вулицях.

Як пише CNN, в північних частинах Японії, куди зазвичай не приходить спека, часто громадські місця не обладнані кондиціонерами. Відповідно до проведеного в 2017 році опитуванням, вони були встановлені лише в 42 відсотках початкових і середніх шкіл країни, а велика частина житлових будівель в принципі не обладнана системами клімат-контролю.