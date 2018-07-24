Північна Корея почала зносити черговий ядерний полігон

Фото: Reuters

Північна Корея почала демонтувати полігон Сохе, з якого запускала міжконтинентальні балістичні ракети. Про це йдеться в звіті на сайті 38North, що відстежує ядерну активність КНДР.

Зокрема, знімки від 20 липня свідчать про демонтаж виробничого комплексу. На опублікованих супутникових фотографіях видно, що Північна Корея почала розбирати стенд для ракетно-ядерних випробувань і зносити господарську будівлю. При цьому два паливних бункера і гараж поки залишилися на місці.

Американські експерти, які підготували доповідь, називають Сохе головним ядерним полігоном КНДР. Зокрема, там проводилися випробування міжконтинентальної балістичної ракети «Хвасон-15».

Нагадаємо, у травні цього року Пхеньян оголосив про закриття ядерного полігону Пунгері. У той же час дані американської розвідки свідчать про те, що майданчик залишається придатним для експлуатації та рішення про його закриття може бути легко переглянуто, передавало агентство Reuters з посиланням на джерела.

На саміті 12 червня північнокорейський лідер Кім Чен Ин повідомив президенту США Дональда Трампа про плани по повній денуклеаризації Корейського полуострова.l