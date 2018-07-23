В Росії процвітає рабство

Фонд Walk Free Foundation представив нові дані глобального індексу рабства. Дані опубліковані на сайті організації. За оцінками організації, в світі близько 40 мільйонів людей перебувають у сучасних формах рабства. З них 24,9 мільйона змушували до насильницької праці, ще 15,4 мільйона були змушені до шлюбу. Близько 71 відсотка всіх жертв становлять жінки і дівчатка. Рабство найбільш поширене в Африці, Азії і Тихоокеанському регіоні.

На першому місці за кількістю рабів серед країн виявилася Північна Корея. У Росії фонд нарахував 794 тисячі чоловік, що живуть в рабстві, помістивши країну на 64-е місце в списку. Росія також увійшла в топ-10 за абсолютним числом рабів поряд з такими державами, як Індія, Китай, Пакистан, Північна Корея, Нігерія, Іран, Індонезія, Демократична Республіка Конго і Філіппіни. Ці десять країн, за оцінками організації, відповідають за 60 відсотків всіх рабів в світі. У червні Росія потрапила в число країн, що не досягають успіху в боротьбі з експлуатацією людей.