Трамп капітулював перед Путіним у Гельсінкі

Екс-посол Сполучених Штатів в Росії Майкл Макфол визнав жахливою поведінку Дональда Трампа на саміті, який пройшов у Гельсінкі.

«Путін тільки що здобув фантастичну перемогу в Гельсінкі ... Планка очікувань для Трампа була дуже низькою. Все, що від нього вимагалося, - це надати хоч якийсь опір. Він прийняв рішення цього не робити. Глибоко розчаровує», - написав він у Twitter.

Американський сенатор Джон Маккейн також піддав критиці саміт двох президентів, назвавши його «трагічною помилкою».

«Прес-конференція в Гельсінкі була однією з ганебних виступів президента США на пам'яті людей... Ясно, що саміт в Гельсінкі був трагічною помилкою», - йдеться в заяві Маккейна на його сайті.

За його словами, складно підрахувати збиток, заподіяний поведінкою Трампа.

«Президент Трамп показав, що він не тільки не здатний, але і не бажає чинити опір Путіну. Він і Путін, здавалося, говорили за одним сценарієм», - зазначив він.

Маккейн додав, що Трампа в Гельсінкі супроводжували компетентні радники, однак президенту США вдалося допустити «хворобливих і незрозумілих прорахунків і капітуляції».