Сенатор США порадив перевірити подарований Путіним Трампу мяч на наявність «жучків»
Путін подарував президенту США футбольний мяч.
Сенатор США Ліндсі Грем заявив, що футбольний м'яч, подарований президенту США Дональду Трампу Володимиром Путіним, потрібно перевірити, оскільки в ньому можуть бути пристрої для підслуховування. Про це він написав на своїй сторінці в Twitter. «Я б перевірив футбольний м'яч на наявність підслуховуючих пристроїв і ні за що не допустив би, щоб він потрапив до Білого дому», - зазначив політик.
Нагадаємо, Путін на прес-конференції після переговорів з Трампом подарував президенту США футбольний м'яч.