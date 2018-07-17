Сенатор США порадив перевірити подарований Путіним Трампу мяч на наявність «жучків»

Сенатор США Ліндсі Грем заявив, що футбольний м'яч, подарований президенту США Дональду Трампу Володимиром Путіним, потрібно перевірити, оскільки в ньому можуть бути пристрої для підслуховування. Про це він написав на своїй сторінці в Twitter. «Я б перевірив футбольний м'яч на наявність підслуховуючих пристроїв і ні за що не допустив би, щоб він потрапив до Білого дому», - зазначив політик.

Нагадаємо, Путін на прес-конференції після переговорів з Трампом подарував президенту США футбольний м'яч.