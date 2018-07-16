Помпео: КНДР приховує секретний обєкт зі збагачення урану

Держсекретар США Майк Помпео запідозрив, що КНДР використовує секретний об'єкт зі збагачення урану. Про це повідомляє РІА «Новости» з посиланням на японську газету «Іоміурі».

«Нарощувати виробництво збагаченого урану. Приховуєте ядерні об'єкти і ядерні боєголовки. Є дані, що розширюється ракетний завод в Хамхині, і це не є добре для американо-північнокорейських відносин», - заявив Помпео під час зустрічі з заступником голови ЦК трудової партії Кореї Кім Ен Чхоль.

У делегації КНДР заявили, що насправді в Хамхині проводиться підготовка до сезону дощів.