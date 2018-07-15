Секс-скандал довів британського міністра до відставки

Міністр у справах малого бізнесу і екс-глава штабу британського прем'єра Терези Мей Ендрю Гріффітс прийняв рішення піти у відставку після того, як ЗМІ повідомили про наявність сексуального характеру у його СМС-листуванні з двома жінками. Про це пише The Sunday Mirror.

Видання також розмістило заяву міністра, в якому він вибачився перед своєю сім'єю за завдані їм страждання і перед прем'єр-міністром і урядом, яких він зганьбив своєю поведінкою. Гріффітс підкреслив, що йому «дуже соромно».

«Я не намагаюся виправдати свою поведінку і буду шукати професійну допомогу, щоб це ніколи не повторилося. Згодом я сподіваюся отримати прощення всіх тих, хто довіряє мені і кого я так жахливо підвів, - заявив Гріффітс.