Тайланд: Рятувальники відмовилися від задуму визволяти дітей з печери вплав

Фото: Royal Thai Navy / AP

Штаб операції з порятунку дітей із затопленої печери в Тайланді відмовився від плану визволити бранців за допомогою аквалангістів. Про це повідомляє телеканал ABC News.

Причиною такого кроку стала загибель бойового плавця ВМС Королівства. Раніше повідомлялося, що морський піхотинець Саман Гуна, добровільно брав участь у рятувальній операції, під час проходження затопленої печери знепритомнів і помер. Після цього рятувальники відмовилися від плану приставити до кожного школяра професійного напарника-дайвера.

Також фахівці відмовилися від плану прокласти повітряний кабель - цьому заважають вузькі коридори печери.

Напередодні свою допомогу в порятунку дітей запропонував мільярдер Ілон Маск. Він направив до Тайланду фахівців двох своїх компаній, щоб вивчити складності на місці НП.

Нагадаємо. група футболістів від 11 до 16 років і чоловік 25 років - школярі і футбольний тренер - перебувала в чотирьох кілометрах від входу в печеру в провінції Чіангмай на півночі країни. Вони зайшли в печеру, коли там було сухо, проте незабаром після того, як вони опинилися всередині, пішов дощ, вхід затопило і завалило камінням. Операція по їх пошуку тривала 10 днів.