У Тайланді під час операції по спасінню дітей загинув дайвер

Офіцер Саман Гунан втратив свідомість під час виходу з комплексу печер, куди він доставляв вантажі.

"Його роботою була доставка кисню", - повідомили представники влади.

На поверхню його виніс напарник. Саман Гунан залишив флот, але повернувся, щоб взяти участь у рятувальній операції.

Повідомляється, що загиблий займався бігом і велоспортом.

"Всередині печери важко, - повідомив командир тайського спецназу Арпакон Юуконкав, - на шляху назад молодший офіцер першого класу Гунан знепритомнів".

Його напарник намагався надати йому першу допомогу, але безуспішно. Дайвера винесли на поверхню і доставили до лікарні.

Попри цю втрату, рятувальна операція триватиме, інформує ВВС.