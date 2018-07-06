У Тайланді під час операції по спасінню дітей загинув дайвер
Його напарник намагався надати йому першу допомогу, але безуспішно.
Офіцер Саман Гунан втратив свідомість під час виходу з комплексу печер, куди він доставляв вантажі.
"Його роботою була доставка кисню", - повідомили представники влади.
На поверхню його виніс напарник. Саман Гунан залишив флот, але повернувся, щоб взяти участь у рятувальній операції.
Повідомляється, що загиблий займався бігом і велоспортом.
"Всередині печери важко, - повідомив командир тайського спецназу Арпакон Юуконкав, - на шляху назад молодший офіцер першого класу Гунан знепритомнів".
Його напарник намагався надати йому першу допомогу, але безуспішно. Дайвера винесли на поверхню і доставили до лікарні.
Попри цю втрату, рятувальна операція триватиме, інформує ВВС.