Через жінку, яка забралась на Статую Свободи, довелось евакуювати тисячі людей

Інцидент стався 4 липня, в День Незалежності Сполучених Штатів, один з найбільш завантажених туристичних днів в році, повідомляє The New York Times.

Тереза ​​Окума (Therese Okoumou) піднялася на ногу статуї в знак протесту проти політики президента США Дональда Трампа. На вимогу прибулих поліцейських злізти з монумента вона відповіла відмовою і її довелося спускати на землю силою.

Протестуюча розмахувала футболкою з написом «встань і чини опір» (Rise and Resist) - назвою політичного руху проти американського лідера, передає ABC News. У своєму Twitter Rise and Resist написало, що дії Окума не пов'язані з заходами організації.

Раніше в той же день поліція також заарештувала на острові сімох членів руху, які проводили біля статуї демонстрацію проти політики «нульової терпимості» щодо мігрантів.

Нагадаємо, про початок політики до порушників міграційного законодавства США оголосили в квітні. Мігрантів, які прибули в Штати з дітьми, розлучали: затриманих батьків притягували до кримінальної відповідальності, а їх дітей відправляли в спеціальні центри. Законодавство США забороняє заарештовувати дітей.