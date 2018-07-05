Двоє англійців із Еймсбері були отруєні "Новачком"

Причиною отруєння двох осіб, виявлених без свідомості в британському місті недалеко від Солсбері, стала нервово-паралітична речовина групи "Новачок", якою раніше отруїли колишнього полковника ГРУ Сергія Скрипаля та його доньку Юлію. Про це в середу, 4 липня, повідомив глава контртерористичного управління Скотланд-Ярду Нейл Басу. За його словами, результати дослідження прийшли з лабораторії міністерства оборони Портон-Даун.

Басу зазначив, що у слідства немає даних, що вказують на навмисний характер злочину. У підрозділі по боротьбі з тероризмом також повідомили, що не знають, як "Новачок" міг вплинути на пару. Крім того, немає ніяких свідоцтв, які б говорили, що постраждалі відвідували місця, які зазнали дезактивації після отруєння Скрипаль.

Головний лікар Великобританії Саллі Девіс повідомила, що ризик можливого отруєння для місцевих жителів залишається низьким.

Нагадаємо, 30 червня в містечку Еймсбері, розташованого в 11 км від Солсбері, без свідомості були виявлені чоловік і жінка у віці близько 45 років. Постраждалих помістили в лікарню в Солсбері, вони знаходяться в критичному стані. У розпочатому розслідуванні поліції беруть участь кілька структур. Ряд місць, які постраждалі могли відвідати перед інцидентом, оточені в якості запобіжних заходів, інформує dw.