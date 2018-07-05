США готові застосувати до Росії "драконівські заходи"

Делегація Конгресу США відвідала Росію напередодні саміту Трампа і Путіна, який пройде 16 липня в Гельсінкі. Один з членів делегації, сенатор від штату Алабама Джон Нілі Кеннеді, попередив про можливі "драконівські заходи" проти Кремля. Про це він заявив в інтерв'ю газеті "Коммерсант".

Відповідаючи на питання про можливий візит російської делегації до Вашингтона, Кеннеді зазначив, що для початку американській владі необхідно "побачити зміни в поведінці Росії".

"Російська влада говорять, що санкції не нашкодили Росії, але це не так. І я дуже сподіваюся, що нам не доведеться вводити щодо Росії зовсім вже драконівські заходи. Але якщо ми побачимо втручання в листопаді, іншого виходу не буде", - сказав сенатор.

На уточнююче запитання, що означатимуть "драконівські заходи", Кеннеді ухилився від прямої відповіді, сказавши, що вони будуть залежати від дій Росії. Сенатор додав, що хотів бути налагодження відносин між США і Росією.

"Мені особисто б цього хотілося. Але для того, щоб відносини покращилися, російська влада повинна змінити свою поведінку. Все дуже просто", - сказав Кеннеді.

Він також заявив, що попросив Росію піти з України та Сирії.

"Я пояснював нашим російським співрозмовникам, що в Америці, вживаючи слово "будь ласка", людина висловлює повагу. Це знак дружнього ставлення. А далі я, звертаючись до них, говорив:" Будь ласка, не втручайтеся в наші вибори. А заодно і у французькі, німецькі та британські. Будь ласка, підіть з України і дозвольте українцям самим визначати своє майбутнє. Будь ласка, підіть з Криму. Будь ласка, допоможіть нам досягти мирного врегулювання в Сирії. Будь ласка, не дайте Ірану закріпитися на півдні Сирії, інакше це призведе до ескалації війни", - розповів сенатор.