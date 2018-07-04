Помер фотожурналіст, володар Пулітцерівської премії Алан Діас

У віці 71 року помер фотожурналіст Associated Press, володар Пулітцерівської премії Алан Діас, повідомляє CNN.

Причини смерті поки невідомі.

Премію Діас отримав за свою найвідомішу фотографію, на якій відображені переляканий кубинський хлопчик Еліан Гонсалес і американський судовий виконавець, який направив на нього пістолет-кулемет.

Знімок був зроблений в 2000 році, коли шестирічного Еліана, незаконно вивезеного з Куби і який проживав у родичів у Флориді, повертали на батьківщину до батька. Алан Діас очікував судових виконавців з дозволу родичів хлопчика.

Через кілька годин маленький Еліан Гонсалес уже був знову на Кубі. Зараз йому 24 роки, він залишається одним з найвідоміших людей острова.