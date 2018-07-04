Українська діаспора розпочинає глобальний флеш-моб на підтримку Сенцова

“Звільніть Сенцова”- банери з таким написом розгорнуть перед диппредставництвами Російської Федерації в усіх країнах, де живуть українці.

В суботу 7 липня українська діаспора розпочинає глобальний флеш-моб на підтримку українського в’язня Кремля. Акція стартує на Чернечій горі в Каневі. Відтак, до флеш-мобу приєднаються українські громади в усьому світі, інформує Голос Америки.