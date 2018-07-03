Лукашенко чітко визначив, в якому напрямку рухатиметься Білорусь
За словами Лукашенка, Білорусь не буде вибирати між Заходом і Сходом.
Білорусь за свою незалежність "вже переплатила" і не буде вибирати між Заходом і Сходом.
Про це заявив президент країни Олександр Лукашенко, повідомляє його прес-служба.
Виступаючи на урочистих зборах, присвячених Дню Незалежності Білорусі, він уточнив, що хоче з усіма бути в дружніх відносинах.
"За свою незалежність ми вже переплатили ... Усвідомлюючи себе невід'ємною частиною Європи і пострадянського простору, ми простягаємо руку дружби і співпраці всім", - сказав він.
За словами Лукашенка, Білорусь не буде вибирати між Заходом і Сходом.
"Наш народ вибирає незалежність, світ і партнерство. Ми вибираємо Білорусь", - заявив білоруський лідер.