Лукашенко чітко визначив, в якому напрямку рухатиметься Білорусь

Білорусь за свою незалежність "вже переплатила" і не буде вибирати між Заходом і Сходом.

Про це заявив президент країни Олександр Лукашенко, повідомляє його прес-служба.

Виступаючи на урочистих зборах, присвячених Дню Незалежності Білорусі, він уточнив, що хоче з усіма бути в дружніх відносинах.

"За свою незалежність ми вже переплатили ... Усвідомлюючи себе невід'ємною частиною Європи і пострадянського простору, ми простягаємо руку дружби і співпраці всім", - сказав він.

За словами Лукашенка, Білорусь не буде вибирати між Заходом і Сходом.

"Наш народ вибирає незалежність, світ і партнерство. Ми вибираємо Білорусь", - заявив білоруський лідер.