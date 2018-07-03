Няню, яка імітувала вагітність, щоб викрасти дитину, засудили

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Міський суд Окленда (Нова Зеландія) виніс вирок 21-річній Надін Манукау-Тогівалу (Nadene Manukau-Togiavalu) за викрадення новонародженої дитини. Про це повідомляє Daily Mail.

Жінка працювала нянею у заможній сім'ї в передмісті Епсом (Epsom) і доглядала за дитиною вечорами. Паралельно вона розробила цілий план на переконання сім'ї, друзів і родичів у власній вагітності. Няня протягом довгого часу носила накладний живіт і навіть влаштувала вечірку на честь майбутнього народження дитини.

У третю ніч роботи нянею, Надін дочекалася, поки засне батько малюка, після чого її двоюрідний брат Таулапапа, який переховувався за балаклавою, зламав ворота з дистанційним управлінням, зайшов до хати через чорний хід і виніс дитину і сумки з коштовностями. Таким чином, пара намагалася зімітувати пограбування.

Оклендський суд визнав дівчину винною у викраденні дитини, крадіжці, а також кримінальне переслідування і оприлюднення інтимних відеозаписів свого колишнього партнера і засудив її до тюремного ув'язнення на три роки. Таулапапа зміг уникнути в'язниці, але зобов'язаний виплатити компенсацію в розмірі двох тясяч доларів і відпрацювати 400 годин на суспільно значущих роботах.

Мати дитини описала інцидент як «найгірший кошмар». Вона розповіла, що щоночі перевіряє безпеку дитини по відеокамері.