Лідери ЄС погодилися подовжити санкції проти Росії

Під час дводенного саміту у Брюсселі європейські лідери дали «зелене світло» подовженню на півроку економічних санкцій Європейського Союзу проти Росії за анексію Криму та агресію на сході України. Завершення всіх процедур відбудеться наступного тижня.

Санкції, що втрачають свою чинність наприкінці липня, будуть подовжені до кінця січня. Це рішення було очікуваним, хоча дехто побоювався, що Італія, яка має добрі відносини з Росією, спробує виступити проти цих обмежень. Однак, остаточно Рим вирішив діяти як усі і лідери одноголосно дали «зелене світло» подовженню санкцій. Проте влада у Римі надалі вважає, що обмеження не дають результатів і вони повинні бути послаблені або навіть призупинені.

Вкотре наголошено, що санкції мають бути збережені до повної імплементації положень про припинення вогню, узгоджених у Мінську. Також надалі найбільші російські банки та нафтові компанії матимуть обмежений доступ до ринків капіталу. Заборонений також продаж росіянам передових технологій, зокрема пов’язаних з видобуванням нафти з арктичних покладів, а також обладнання подвійного використання для цивільних та військових цілей. Крім того, продовжуватиме діяти ембарго на постачання зброї.