Чоловік розстріляв журналістів через наклеп на нього

Чоловік, який відкрив стрілянину в редакції газети Capitol Gazette в Аннаполісі, штат Меріленд, США, діяв цілеспрямовано, це було "щось на кшталт помсти". Про це повідомив представник поліції Вільям Крамф, передає NBC.

Крамф розповів, що злочинець увійшов до будівлі з дробовиком і відправився на пошуки своїх жертв.

Він також повідомив, що злочинець - житель штату Меріленд, старше 30 років.

Представник поліції заявив, що повідомлення про знайдений в будівлі редакції вибуховий пристрій не відповідає дійсності - нападник приніс з собою кілька димових шашок, які і використовував при атаці.

За словами Крамфа, раніше до редакції газети надходили погрози через соціальні мережі, але поки невідомо, чи пов'язані вони з нападом.

Три джерела телеканалу повідомили, що нападник - 38-річний Джаррод Рамос, який в 2012 році подав позов про наклеп проти газети та її кореспондента Еріка Хартлі через статтю про кримінальну справу про домагання, але суд тоді відмовив у розгляді цього позову.

Нагадаємо, 28 червня у США в результаті стрілянини в редакції газети Capital Gazette в місті Аннаполіс (штат Меріленд) загинули п'ять осіб і близько 20 серйозно поранені.