У Британії дітям заборонять солодощі і змусять займатися спортом

Солодощі та жирні закуски, які викладені біля кас супермаркетів, будуть заборонені відповідно до нових урядових пропозицій щодо скорочення наполовину дитячого ожиріння в Англії до 2030 року. Крім того, в школах пропонується ввести "активну милю" і щодня змушувати дітей пробігати більше півтора кілометра, а також близько години проводити за різного роду фізичними вправами. Про це повідомляють місцеві ЗМІ.

Заплановані більш жорсткі обмеження на рекламу "небажаної їжі" на телебаченні і в Інтернеті. У меню ресторанів введуть обов'язкове маркування калорій. Також дітям, ймовірно, заборонять продавати енергетики, до складу яких входить кофеїн. Міністр охорони здоров'я країни Джеремі Хант зазначив, що ці заходи дають "можливість батькам зробити більш здоровий вибір". Планується, що до 2030 року кількість дітей, які страждають на ожиріння, скоротиться вдвічі, до 700 000 чоловік.