Туреччина обирає президента та парламент

Дострокові вибори президента і парламенту стартували в Туреччині в неділю, 24 червня. Виборчі дільниці відкрилися по всій країні. Про це інформує Reuters.

За президентське крісло в Туреччині будуть боротися шість кандидатів, за крісла в парламенті - понад десяток партій. За статистикою, 56 322 632 виборця в цій країні можуть взяти участь у виборах. ЗМІ Туреччини говорять про 180 тисячах 65 виборчих урнах. До речі, вперше в Туреччині будуть використані переносні урни для лежачих хворих, послуги яким за їх заявками будуть доставлені додому. На сьогодні зареєстровано 17 тис 258 таких виборців.

Головним же суперником нинішнього глави держави Реджепа Тайіпа Ердогана на виборах президента виступає Мухаррем Індже, його рейтинг становить близько 30%.

Основна особливість цих виборів - перехід до президентської форми правління. Новий глава держави отримає розширені повноваження, зокрема він зможе самостійно призначати високопоставлених чиновників і видавати укази без схвалення парламенту. При цьому пост прем'єр-міністра буде скасовано.

Ці зміни вже закріплені в турецькій конституції за підсумками референдуму, що відбувся в квітні 2017 року.

Нагадаємо, напередодні президентських виборів у Туреччині, мільйони людей прийшли на мітинг на підтримку головного опонента президента Реджепа Ердогана, опозиціонера Мухаррема Індже.