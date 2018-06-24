Голлівудському сценаристові дали довічне за жорстоке вбивство українки

Страшний злочин стався рівно два роки тому в Голлівуді: українку Яну Касьян, яка емігрувала в США в 2014 році, знайшли мертвою. Тоді ж поліція затримала бойфренда Касьян, сценариста популярних коміксів "Синдром" Блейка Лейбела.

Над ним почався суд, який тривав два роки і закінчився тільки зараз. Присяжні одноголосно визнали Лейбела винним як у вбивстві, так і в тому, що йому передувало. Він проведе все життя у в'язниці без можливості дострокового звільнення. Про це повідомив американський ресурс HollywoodReporter.

Нагадаємо, правоохоронці встановили, що перед смертю дівчину били, катували і ґвалтували, а після - відкачали всю кров.

Також у Лейбела і Касьян залишилася дочка, яка народилася всього за кілька тижнів до моторошного інциденту. Передбачається, що її опікуном стане мати Яни Касьян.