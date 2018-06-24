Влада США повернула понад 500 дітей мігрантів батькам

Управління митної та прикордонної охорони США повернуло 522 дітей мігрантів батькам, повідомляється в суботу, 23 червня, на сайті департаменту національній безпеці США, повідомляє dw. Возз'єднання ще 16 дітей з їх сім'ями перенесено через погану погоду, воно повинно відбутися протягом 24 годин.

"Невелике число дітей" залишаться розділені зі своїми батьками, оскільки їх випадки не пов'язані з політикою "нульової толерантності", зазначено на сайті. Діти будуть перебувати окремо від дорослих в тому випадку, якщо їхні родинні зв'язки не зможуть бути підтверджені, якщо дорослі представляють загрозу безпеці дітей або якщо дорослий іноземець є злочинцем.

Батьки, які підлягають видворенню зі США, зможуть подати клопотання, щоб забрати дитину з собою. Раніше багато дорослих воліли бути вислані без дітей, уточнює Бюро по забезпеченню дотримання імміграційних і митних правил США.

Нагадаємо, у 2018 році Дональд Трамп оголосив політику "нульової толерантності" щодо нелегалів. За останні кілька тижнів влада США розмістила в спеціальних центрах або патронатних сім'ях понад 2300 дітей нелегальних мігрантів. Ініціатива Трампа піддається різкій критиці, в тому числі з боку ООН.