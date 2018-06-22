У Латвії заборонили навчання російською мовою

У четвер Сейм Латвії прийняв в остаточному читанні поправки до закону про вузи, які передбачають заборону на навчання російською мовою в приватних ВУЗах і коледжах.

Про це повідомляє Українська правда.

Міністерство освіти і науки країни пропонує дозволити вузам і коледжам, які реалізують програми навчання мовою, що не відповідає вимогам закону, продовжити їх реалізацію до закінчення терміну акредитації програм. Однак після 1 січня 2019 року прийняття студентів на такі програми буде заборонено.

Нещодавно Латвія прийняла поправки до закону про освіту, які передбачають поступовий перехід на навчання тільки державною мовою в середній школі. Досі закон про вузи регулював використання мов тільки в державних вузах.

Приблизно третина студентів приватних вузів Латвії навчалися в минулому році російською мовою.