У Гватемалі автобус з 55 студентами-спортсменами зірвався у 70-метрову прірву

Фото: @ Holivapl1

У Гватемалі автобус з 55 студентами, які їхали на спортивні змагання, зірвався в 70-метрову прірву під час поїздки в муніципалітет Сан-Маркос. Про це повідомляє Prensa Libre.

В результаті загинули щонайменше вісім осіб: семеро померли на місці, ще один - в лікарні. 35 осіб з важкими травмами були доставлені в госпіталь Сан-Маркос. На місці продовжують працювати рятувальники.

За відомостями видання, водій втратив контроль над машиною, і автобус впав з обриву. Як зазначає micetimes.asia, не виключено, що виникли проблеми з гальмами.