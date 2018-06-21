У США більше не будуть розлучати батьків-нелегалів з їхніми дітьми

Президент США Дональд Трамп підписав указ, згідно з яким сім'ї незаконних іммігрантів не будуть розлучені. Про це повідомляє Reuters.

Він підкреслив, що політика "нульової терпимості" збережеться, однак сім'ї зможуть перебувати разом.

Варто відзначити, що як в США, так і за межами держави незадоволені тим, що американські прикордонники розділяють сім'ї мігрантів, які намагаються перетнути державний кордон Штатів: згідно з принципом "нульової терпимості" всіх, хто намагаються перетнути кордон без документів беруть під варту, а їхніх дітей відправляють в спеціальні центри.

Трамп сказав, що на нього вплинули фотографії дітей мігрантів, яких відібрали у батьків.

Нагадаємо, дружина Трампа Меланія розкритикувала міграційну політику Штатів, сказавши, що "вона не може дивитися на те, як дітей нелегальних мігрантів розлучають з їх сім'ями".