Колишній президент США Барак Обама може повернутися в політику і знову виступити за Демократичну партію на наступних президентських виборах в 2020 році. Про це повідомляє журнал Vanity fair.

Відзначається, що в останні кілька місяців колишній господар Білого дому провів зустрічі з дев'ятьма високопоставленими представниками Демократичної партії, в тому числі з мерами Нью-Орлеана, Лос-Анджелеса і Саут-Бенда, а також з одним з двох головних претендентів на роль кандидата від Демократичної партії на президентських виборах в США в 2016 році Берні Сандерсом.

За відомостями видання, політичну активність Обами вже помітили в Конгресі, зазначає Politico. Колишній глава держави поки ніяк не прокоментував ситуацію.

Джерела повідомили виданню, що на зборах Обама давав поради, настанови, ділився своїми думками про кампанію, а також міркував про майбутнє партії.