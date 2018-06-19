Кім Чен Ин прибув з візитом до Китаю

Фото з архіву: зустріч Кім Чен Ина і Сі Цзіньпіна в травні 2018 року

Північнокорейський лідер Кім Чен Ин у вівторок, 19 червня, прибув до Китаю з дводенним візитом. За інформацією китайського інформаційного агентства "Сіньхуа", лідер КНДР проінформує голову КНР Сі Цзіньпіна про результати зустрічі з президентом США Дональдом Трампом, інформує dw.

Однією з центральних тем саміту США - КНДР в Сінгапурі було майбутнє північнокорейської ядерної програми. Сторони підписали спільний документ, який зобов'язує КНДР до повної денуклеаризації Корейського півострова.

Кім Чен Ин прийняв запрошення Трампа відвідати США, а глава Білого дому, в свою чергу, погодився приїхати до Пхеньяна на запрошення північнокорейського лідера. Обидві сторони переконані, що це стане "подальшим важливим приводом для поліпшення відносин" між США і КНДР.

Кім Чен Ин в березні вже відвідав Китай і зустрівся з головою КНР. Цей візит став першим закордонним візитом північнокорейського лідера з моменту його вступу на посаду.