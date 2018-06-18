В Японії стався землетрус: є загиблі

Фото: NHK

На заході Японії в понеділок, 18 червня, стався землетрус магнітудою 6,1 бала. Про це повідомляє агентство NHK.

У результаті землетрусу близько 170 тисяч будинків в районі Осаки і сусідній префектурі Хего залишилися без електрики. Крім цього повідомляється, що припинено рух поїздів метро і залізниці.

Під час землетрусу загинула дев'ятирічна дівчинка, на яку обрушилася частина стіни плавального басейну. Крім цього відомо про смерть ще однієї людини і про більше 200 поранених.