Манафорта відправили у тюрму без права звільнення під заставу

Колишнього главу виборчої кампанії президента США Дональда Трампа Пола Манафорта взяли під варту. Про це повідомляє Reuters.

Таке рішення ухвалив федеральний суддя Сполучених Штатів після того, як спеціальний прокурор Роберт Мюллер пред'явив підозрюваному звинувачення в дачі неправдивих свідчень.

Суд постановив, що заарештований не може бути звільнений під заставу. Судовий процес повинен початися у вересні. До винесення рішення про взяття під варту Манафорт перебував під домашнім арештом у штаті Вірджинія.

Чоловік звинувачується в протидії правосуддю. За даними слідства, «він навмисно і свідомо намагався підкупити двох людей (імена не уточнюються) з метою вплинути, відкласти і унеможливити дачу показань у рамках офіційного розслідування». Слідство також вимагало конфіскації його майна.

На початку червня з'явилися нові дані про втручання Росії в президентські вибори в США в 2016 році. Новим фігурантом справи став 48-річний росіянин Костянтин Килимник. Слідство вважає, що з 2005 року Килимник працював на Манафорта, а також займався лобізмом на користь колишнього президента України Віктора Януковича і Партії регіонів, яку той очолював. Разом з Манафортом і ще одним політтехнологом Килимник отримав за це більше 75 мільйонів доларів.

Москву неодноразово звинувачували у втручанні в вибори президента США. Зокрема, в січні була опублікована розсекречена версія доповіді спецслужб, в якій стверджувалося, що за хакерами, які атакували американські комп'ютерні системи під час передвиборної гонки, стоїть російська влада. Таким чином Росія бажала вплинути на політичний процес в країні.