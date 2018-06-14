Санкції щодо КНДР послаблять, коли країна покаже "повну денуклеризацію"

Пан Помпео розповів про це на прес-конференції у Сеулі з південнокорейськими та японськими партнерами.

Майк Помпео висловив сподівання, що основний етап роззброєння Північної Кореї має відбутись до кінця 2020 року.

"Ще багато чого треба зробити…, але головний етап роззброєння…Ми сподіваємось, що можемо досягнути цього за два з половиною роки", - заявив посадовець.

За словами голови Держдепу, Північна Корея дійсно віддана ідеї відмовитись від своєї ядерної програми.

Конференція відбулась за два дні після історичної зустрічі президента США Дональда Трампа та лідера КНДР Кім Чен Ина у Сінгапурі.

Лідери країн підписали заяву про встановлення нових стосунків. Північна Корея підтвердила попередні обіцянки працювати над "повною денуклеризацією корейського півострова", інформує ВВС.

Проте експерти скептично оцінюють цю угоду, адже у ній бракує деталей, як Північна Корея позбавлятиметься ядерної зброї та, як це проконтролювати.

Пан Помпео поїхав до Південної Кореї, щоб поспілкуватись з регіональними союзниками США щодо угоди з КНДР та щодо несподіваної заяви Трампа про припинення військових навчань, які так злили Пхеньян.

Державний секретар заперечив повідомлення державних ЗМІ Північної Кореї, що Трамп та Кім домовились про поступовий процес ядерного роззброєння.

Північні корейці зробили це, щоб показати, що США послаблюватимуть санкції вже під час роззброєння.

"Ми віримо, що Кім Чен Ин розуміє нагальність денуклеризації. Ми маємо робити це швидко", - заявив пан Помпео.