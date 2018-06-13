Автокоцерн Tesla звільнить 4000 співробітників

Американська компанія-виробник електромобілів Tesla звільнить майже 4000 співробітників, або 9 відсотків персоналу. Про це у вівторок, 12 червня, повідомив в своєму мікроблозі Twitter глава компанії Ілон Маск.

Скорочення штатів Маск пояснив необхідністю знизити витрати і оптимізувати менеджмент. Згідно зі звітом про діяльність фірми за 2017 рік, в кінці грудня минулого року в Tesla працювали 37543 співробітника.

За словами Ілона Маска, звільнення не позначаться на випуск нового електромобіля Model 3, за допомогою якого Tesla сподівається завоювати масовий ринок.

Tesla з часу свого заснування в 2003 році стрімко розвивається, але її переслідують збитки, витік керівних кадрів і аварії за участю електромобілів. Маск констатував, що за всі 15 років компанія ще жодного разу не домоглася прибутку.