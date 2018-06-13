Американці не поділяють настрою Трампа щодо переговорів з лідером Північної Кореї

Лідери Сенату дали протилежні оцінки саміту Трампа та Кім Чен Ина.

Лідер республіканської більшості у Сенаті Мітч Макконелл заявив, що він підтримує угоду про денуклеаризацію, якої досягнув Трамп з Північною Кореєю. Макконелл, однак, наголосив, що США має «відновити політику максимального тиску», якщо лідер країни Кім Чен Ин не виконуватиме умови домовленості.

«Я підтримую цілі, викладені у спільній заяві і продовжую підтримувати державну позицію адміністрації », - Макконнелл заявив у вівторок після відкриття роботи Сенату.

«Метою США є повна, неголослівна та незворотна денуклеаризація Корейського півострова», - заявив сенатор. Макконелл не приєднався до критичних зауважень деяких республіканців, які у вівторок зазначили, що вони не підтримують припинення військових навчань з Південною Кореєю.

Натомість, Макконнелл назвав угоду «історичним першим кроком», успіх якого не гарантований.

«Наступні кроки переговорів стануть перевіркою, чи ми досягнемо неголослівної угоди, яка зміцнить безпеку північно-східної Азії і, звичайно, Сполучених Штатів», - сказав він.

В свою чергу, лідер сенатської меншості сенатор-демократ Чак Шумер заявив у вівторок, що заява, підписана Трампом з лідером Північної Кореї Кім Чен Ином після зустрічі не містить деталей і висловив занепокоєння, що саміт був просто «реаліті-шоу».

«Це комуніке наводить денуклеаризацію в якості віддаленої мети, однак, не містить шляху, щоб цього досягти. Жодних деталей про те, як Сполучені Штати впевняться, що Північна Кореї роззброїлася, якщо вона неодноразово раніше брехала», - заявив Шумер виступаючи в Сенаті.

Президент Трамп не досяг значного прогресу у цій меті і вже віддав значний важіль впливу. Важіль спільних військових навчань, важіль аудієнції з президентом Сполучених Штатів

«Дуже, дуже непокоїть нечіткість цієї заяви. Що отримали США є дуже непевним і таким, що неможливо перевірити. Що отримала Північна Корея – це суттєве і довгострокове ... Ми легітимізували брутального диктатора, який примушував голодувати власний народ», - наголосив Шумер.

Він також піддав критиці рішення Трампа заморозити спільні навчання з Південною Кореєю.

Він відзначив незначний прогрес на шляху денклеаризації: «Президент Трамп не досяг значного прогресу у цій меті і вже віддав значний важіль впливу, - сказав Шумер. – Важіль спільних військових навчань, важіль аудієнції з президентом Сполучених Штатів», інформує Голос Америки.