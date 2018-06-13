Туреччина запустила газопровід в обхід Росії

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У турецькій провінції Ескішехір відбулося урочисте відкриття Трансанатолійського газопроводу (TANAP), який транспортуватиме природний газ з Азербайджану до Туреччини, а звідти до Європи. Про це повідомляє агентство Anadolu.

«TANAP - результат наших спільних зусиль, а також провісник нових проектів», - оголосив під час церемонії президент Туреччини Реджеп Тайіп Ердоган і нагадав, що цей газопровід також називають енергетичним шовковим шляхом. За словами турецького лідера, первісна пропускна здатність трубопроводу складе 16 мільярдів кубометрів газу в рік, більша частина газу (10 мільярдів) піде в Європу.

Також Ердоган підкреслив, що завдяки TANAP, країна перетвориться з «транзитера газу в державу, що вносить вклад в кожен етап енергетичного ланцюга від виробника до споживача».

TANAP є альтернативою російському проекту поставки газу в Європу - трубопроводу «Турецький потік». Трансанатолійський трубопровід - частина Південного газового коридору. Передбачається, що по ньому буде поставлятися паливо з Каспійського регіону через Грузію і Туреччину в країни Євросоюзу.