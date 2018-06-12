У Китаї виловили рибу-мутанта з головою голуба

Китайський рибалка з міста Гуйан зняв на відео свій незвичайний улов, який зацікавив перехожих. Про це повідомляє The Mirror.

На опублікованих кадрах видно, як на землі лежить дивна велика риба з головою голуба. Приголомшені глядачі почали фотографувати рідкіснe істотe на смартфони, поки вонf задихалися без води.

Судячи з форми тіла тварини, китаєць виловив Білого амура - прісноводну рибу сімейства коропових. Однак точно дізнатися про походження мутанта вже не вийде, так як чоловік пошкодував рибу і випустив її назад в річку.

У травні 2018 року китаєць забрав на плечі з місцевого пляжу вмираючого дельфіна, який викинувся на берег. Чоловік занурив тварина в автомобіль, а потім поїхав в невідомому напрямку. Його чекає покарання від влади, так як в Китаї дельфіни охороняються законом.