Трамп і Кім Чен Ин домовилися про повну денуклеаризацію Корейського півострова

Президент США Дональд Трамп і керівник КНДР Кім Чен Ин у вівторок, 12 червня, підписали в Сінгапурі спільний документ. На церемонії підписання Трамп повідомив, що очікує початку денуклеаризації Корейського півострова вже найближчим часом.

Президент США заявив, що підписаний "дуже важливий документ, досить всеосяжну угоду", додавши: "Ми дуже горді тим, що сьогодні відбулося".

Згідно з повідомленнями, документ зобов'язує КНДР до "повної денуклеаризації Корейського півострова. США у відповідь зобов'язуються надати Північній Кореї гарантії безпеки.

Кім Чен Ин обіцяэ, що "світ стане свідком дуже великих змін". "Ми вирішили залишити минуле позаду", додав він. Трамп повідомив, що йому вдалося встановити з Кім Чен Ином особливі відносини. Він висловив упевненість в тому, що в майбутньому ще багато раз зустрінеться з Кімом, якого він має намір запросити до Вашингтона.

Історична зустріч між лідерами США і КНДР почалася вранці 12 червня в розкішному готелі Capella на острові Сентоса в Сінгапурі з довгого рукостискання. Трамп і Кім позували перед кіно- і фотокамерами, після чого пішли в бібліотеку, де почалися їхні переговори віч-на-віч у присутності тільки перекладачів.

Північнокорейський лідер зі свого боку звернув увагу на те, що на шляху до саміту стояло багато перешкод, зокрема, старі забобони. "Ми їх всы подолали, і сьогодні ми тут", - підкреслив він. По завершенні переговорів тет-а-тет Трамп охарактеризував їх як "дуже, дуже хороші". Пізніше до лідерів двох держав приєдналися представники північнокорейської і американської делегацій.

Один з центральних питань переговорів - майбутнє північнокорейської ядерної програми. Однак Кім Чен Ин кілька разів уникав відповіді на питання журналістів про те, чи має намір він піти на денуклеаризацію Корейського півострова, передає агентство dpa. Напередодні стало відомо, що Кім Чен Ин запропонував Трампу провести другий раунд саміту в липні в столиці КНДР Пхеньяні, повыдомляє dw.