Збір врожаю полуниці в Польщі під загрозою через брак українських рук
До 40% полуниці може залишитися на полі.
Польські плантатори скаржаться, що багато полуниці залишиться в полі не збираною, оскільки бракує працівників з-за східного кордону. Причина прозаїчна - в українців є проблеми з в’їздом до Польщі, – наголошує президент Національної асоціації виробників овочів і фруктів, повідомляє Польське радіо.
Анджей Ґайовнічек підкреслює, що не тільки врожай полуниці, але також вишні та малини знаходяться під загрозою. А все за справою змін, які введено в адміністративно-правових нормах.
«Працівники з України дуже довго чекають на візи, натомість на основі біометричних паспортів їх не впускають до Польщі, оскільки, в оцінці Митної служби, на основі цих паспортів можуть в’їджати лише туристи. Проте, згідно з законом, власники цих паспортів також, протягом трьох місяців, можуть пряцювати. Польській економіці це дуже допомогло би», - переконує Анджей Ґайовнічек.
Плантатори звертаються до митних служб ліберальніше ставитися до працівників з України. Вони очікують, що уряд змінить правила.