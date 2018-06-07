Збір врожаю полуниці в Польщі під загрозою через брак українських рук

Польські плантатори скаржаться, що багато полуниці залишиться в полі не збираною, оскільки бракує працівників з-за східного кордону. Причина прозаїчна - в українців є проблеми з в’їздом до Польщі, – наголошує президент Національної асоціації виробників овочів і фруктів, повідомляє Польське радіо.

Анджей Ґайовнічек підкреслює, що не тільки врожай полуниці, але також вишні та малини знаходяться під загрозою. А все за справою змін, які введено в адміністративно-правових нормах.

«Працівники з України дуже довго чекають на візи, натомість на основі біометричних паспортів їх не впускають до Польщі, оскільки, в оцінці Митної служби, на основі цих паспортів можуть в’їджати лише туристи. Проте, згідно з законом, власники цих паспортів також, протягом трьох місяців, можуть пряцювати. Польській економіці це дуже допомогло би», - переконує Анджей Ґайовнічек.

Плантатори звертаються до митних служб ліберальніше ставитися до працівників з України. Вони очікують, що уряд змінить правила.