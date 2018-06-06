США хочуть збільшити у Європі присутність військ НАТО

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США хочуть збільшення у Європі присутності військ НАТО, які би могли чинити опір російській агресії. Як інформує інформагенство Reuter, американський секретар національної оборони Джеймс Меттіс намагатиметься отримати підтримку цьому плану на найближчій зустрічі міністрів оборони НАТО, яка відбудеться у четвер у Брюсселі.

Американський план описується як «чотири рази 30». План передбачає, що НАТО матиме в Європі 30 батальйонів сухопутних військ, 30 ескадронів винищувачів, 30 кораблів, які будуть готові до акції 30 днів. Поки що американський план не визначає, коли такі сили мали би бути сформовані, інформує Польське радіо.