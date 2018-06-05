У Ґданську пройшла акція на підтримку Олега Сенцова

Кількадесят осіб взяло участь в акції на захист Олега Сенцова, зорганізованій у понеділок перед будівлею консульства Росії у Ґданську. Це була одна з 60-и подібних демонстрації у межах світової акції SaveOlegSentsov, інформує Польське радіо.

Протестну акцію на захист політв’язня, бранця Кремля Олега Сенцова у Ґданську організуваа ґданський гурток Об’єднання українців у Польщі за підтримки Почесного консульства України. «Наша демонстрація – це вираження підтримки для Олега Сенцова», - сказала одна з організаторок, речниця ґданського гуртка ОУП Марта Коваль.

Український кінорежисер Олег Сенцов був арештований 10 травня 2014 року і безпідставно звинувачений у підготовці терактів в окупованому Росією Криму. У серпні 2015 року російська репресивна судова система засудила українця до 20 років колонії суворого режиму.

14 травня режисер розпочав голодний протест, вимагаючи звільнення не для себе, а щоб російська влада відпустила 64 українців, яких утримує в ув’язненні. Протягом декількох днів Сенцов, за рішенням тюремних лікарів, отримує підтримувальну терапію. Правозахисники звертають увагу, що в період СРСР така практика означала примушування тортурами їсти або погодитися на крапельницю.

Серед українських бранців Кремля є багато кримських татар. «Насправді Олега Сенцова арештували за те, що він був жителем Криму і не хотів прийняти російське громадянство, не визнав владу Росії та Путіна», - підкреслила Коваль.

«Ми намагаємося поінформувати жителів Ґданська, Помор’я, Польщі, світу про те, що відбувається в Росії, хочемо звернути увагу на ці безпрецедентні випадки порушення прав людини, хочемо не допустити того, аби світ забув про те, що відбувається в Криму», - додала вона.

Марта Коваль зазначила, що незалежно від числа учасників демонстрації, інформація про протест режисера та акції на його захист поширюється у багатьох мас-медіа і соціальних мережах. «Цілком можливо, що ця демонстрація у Ґданську може у певний момент (…) стати підтримкою для Олега Сенцова, який є молодою людиною, батьком двох дітей», - зазначила вона.

До учасників демонстрації з консульства Росії ніхто не вийшов. «Вони ніколи не виходять», - сказала Коваль.

Демонстрації на захист українського режисера відбуваються у світі від п’ятниці. Подібні акції пройшли у Варшаві та Кракові.

Демонстранти в Ґданську вигукували: «Free Oleg Sentsov», «Злочинці», «Путін вбивця», «Разом і до кінця».