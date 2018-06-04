Стали відомі подробиці підготовки до саміту Трампа і Кім Чен Ина

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Представники Північної Кореї збираються орендувати в Сінгапурі автомобілі на час зустрічі лідера КНДР Кім Чен Ина і президента США Дональда Трампа. Про це повідомляє The Straits Times з посиланням на джерело.

Відзначається, що північнокорейська делегація шукає автомобілі класом не нижче, ніж у американського президента. В даний час йде пошук відповідного лімузина.

За відомостями видання, американська делегація заздалегідь доставить в Сінгапур президентський автопарк, зокрема лімузин господаря Білого дому від компанії Cadillac.

Повідомляється також, що для проведення переговорів необхідно знайти кімнату, де було б кілька дверей. Приміщення з одними дверима категорично не підходить, щоб не виникало відчуття, що один з лідерів чекає іншого.

2 червня агентство Reuters повідомило, що Сінгапур збирається покрити частину витрат.

Де конкретно зупиниться Кім Чен Ин, не уточнюється. Відомо тільки, що представників північнокорейської делегації бачили біля готелю The Fullerton. Ніч в президентському люксі коштує в районі 6 тисяч доларів США. При цьому експерти відзначають, що зазвичай всі історичні зустрічі в Сінгапурі проходять в готелі Shangri-La Hotel.

На двосторонньому саміті в Сінгапурі повинна відбутися зустріч Кім Чен Ина з президентом США Дональдом Трампом. Про первинні домовленості лідерів двох країн зустрітися було оголошено 10 травня, але через два тижні Трамп повідомив про скасування цього заходу. Однак ще через тиждень господар Білого дому заявив, що зустріч все-таки відбудеться. Темою переговорів повинна стати денуклеаризация Корейського півострова.