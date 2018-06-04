У Польщі і балтійських країнах почалися маневри НАТО

У натівських навчаннях Saber Strike візьмуть участь близько 18 тисяч солдатів з 19 країн. Відкриття восьмого випуску навчань відбулося у Вільнюсі. Литва як країна-господар буде головною територією маневрів. Їх метою є посилення готовності та оперативної сумісності між союзниками і партнерами НАТО, інформує Польське радіо.

Командування американських сухопутних сил у Європі повідомило, що маневри мають «продемонструвати активність і солідарність Альянсу» у час, коли військові дії Росії викликають дедалі більше занепокоєння сусідніх країн, які ж членами НАТО. Також підкреслено, що це «не є провокацією стосовно Росії».

Міністерство оборони Литви оголосило відкриття найбільших в історії країни військових навчань.

Уперше в маневрах НАТО беруть участь сили Ізраїлю, який не належить до Північноатлантичного альянсу.

Цього року маневри Saber Strike відбуваються в Литві, Латвії, Естонії і Польщі. Вони триватимуть до 15 червня, а їх організатором і головним учасником є сухопутні сили США.

У маневрах візьмуть участь багатонаціональні бойові групи НАТО, розміщені в регіоні в рамках зміцнення східного флангу Альянсу.

Метою є випробувати і вдосконалювати логістичні дії, у тому числі перекидання солдатів, і типово бойові завдання. Навчання охоплюватимуть передусім дорожні походи, поромні переправи, повітряно-десантні операції і тактичні десантні операції з використанням вертольотів. Авіація вправлятиметься у здійсненні місії підтримки наземних дій з повітря.