Хірург таємно вирізав пацієнтці орган і довів її до самогубства

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Мешканка Великобританії вчинила самогубство після того, як хірург без її дозволу і медичної необхідності вирізав їй яєчники. Про це повідомляє журнал The Week.

Люсінда Мету-Кемпбелл відправилася на операцію з лікування кишкового розладу у вересні 2016 року. Хірург Ентоні Діксон (Anthony Dixon), який отримав міжнародну популярність завдяки використанню сітчастих імплантатів для лікування захворювань кишечника, переконав її в необхідності установки імплантату в піхву. Однак під час операції лікар вирізав яєчники жінки без її згоди.

«Він сказав, що думав, що робить мені тільки краще: "Чи знаєте, що жінці у вашому віці вже не потрібні яєчники, до того ж вони мені заважали"», - розповідала журналістам 58-річна Мету-Кемпбелл після операції .

Згодом біль не вщухав, а тільки збільшувався, тому у вівторок, 29 травня, жінка вирішила розлучитися з життям. Її тіло виявив її колишній співмешканець на горищі. До цього вона зателефонувала йому і сказала, що не бачить іншого способу позбавитися від болю. Коронер підтвердив факт суїциду і зазначив, що «невдала операція посилила її біль і вплинула на психічне здоров'я».

Національна служба охорони здоров'я Великобританії розслідує справу Діксона, йому тимчасово заборонено проводити подібні операції на кишечнику.