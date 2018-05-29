Євросоюз планує скоротити фінансування країн Східної Європи на 30 млрд євро

Євросоюз має намір скоротити фінансування країн Центральної та Східної Європи на 30 мільярдів євро. Кошти будуть перерозподілені на Італію, Грецію та Іспанію. Про це повідомляє The Financial Times з посиланням на проект документа Єврокомісії.

У вівторок Єврокомісія повинна представити свою "Політику згуртованості" на 330 млрд євро в період 2021-2027 років, пише видання. Програма передбачає створення сотень тисяч проектів по всій території Євросоюзу з метою скорочення відмінностей між регіонами. Єврокомісія переглядає критерії розподілу коштів. Згідно з новими категоріями стануть враховуватися безробіття серед молодих людей, рівень освіти, імміграція в період 2014-2017 років і обсяги викидів вуглекислого газу в атмосферу.

В рамках "Політики згуртованості" Польща повинна отримати на 23%, або на 19,5 мільярда євро менше, ніж в період 2014-2020 років. Міністр розвитку Польщі Єжи Квечінскій вважає, що це нечеснbq розподіл, якbq посилить напруженість між сходом і заходом. Передбачається, що найбільше скорочення фінансування відчувають Чехія, Угорщина, Литва та Естонія - на 24%.

У той же час, фінансування Іспанії збільшать на 5%, Греції - на 8%, Італії - на 6,4%.