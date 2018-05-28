Військові кораблі Китаю і США зустрілися у Південно-Китайському морі

Mass Communication Specialist 2nd Class Marcus L. Stanley / U.S. Navy / AP

Китайські військові направили кілька військових кораблів і літаків в район Південно-Китайського моря, куди США незаконно, на думку Пекіна, відправили есмінець «Хіггінс» і авіаносець «Ентітем». Про це йдеться в заяві Міністерства оборони КНР.

Американські кораблі з'явилися біля Парасельских островів (китайська назва - Сиша) 27 травня, повідомляло Reuters. Це пов'язано зі спробою Вашингтона «протистояти бажанням Пекіна обмежити свободу судноплавства в регіоні».

Незважаючи на те, що операція була запланована місяць назад, її проведення припало на період загострення відносин між США і Китаєм. Це сталося після того, як Пентагон виключив КНР з числа учасників щорічних військових навчань країн Азіатсько-Тихоокеанського регіону (RIMPAC).

«Китайські військові негайно вжили заходів і відправили військові судна з метою ідентифікувати американські кораблі і наказати їм покинути китайську територію», - заявив спікер військового відомства Китаю У Цянь. За його словами, острови Сиша, згідно з китайським законом, - частина території КНР, а дії США порушують міжнародне право.

21 травня повідомлялося, що на острові Вуді (китайська назва Юнсін), що є одним зі спірних Парасельских островів, уперше приземлилися китайські бомбардувальники. Тоді в Пентагоні зазначили, що Китай своїми діями лише підсилює напруженість і сприяє дестабілізації ситуації в регіоні.

Острови в Південно-Китайському морі є предметом територіальної суперечки між Китаєм, Тайванем, Малайзією, Філіппінами, Брунеєм та В'єтнамом. Через акваторію Південно-Китайського моря проходить приблизно 40 відсотків трафіку світової торгівлі і перевозиться до 80 відсотків обсягів китайського імпорту нафти і газу. Крім того, за даними Міненерго США, в одному з районів архіпелагу зосереджено до 5,4 мільярда барелів нафти і до 55,1 трильйона кубометрів природного газу.