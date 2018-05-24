У КНДР демонтували ядерний полігон

На північнокорейському ядерному полігоні «Пунгері» військові країни знищили три випробувальні шахти, наземні пункти спостереження, охоронні споруди, а також інші об'єкти, необхідні для обслуговування полігону. Про це повідомляє Газета.ру, посилаючись на РІА «Новости».

Відзначається, що демонтаж було проведено Інститутом ядерної зброї КНДР, щоб наочно продемонструвати рішення не продовжувати ядерні випробування.

«Витоку радіоактивних матеріалів у навколишнє середовище в результаті вибухів випробувальних шахт і споруд на ядерному полігоні« Пунгері »не зафіксовано», - йдеться в заяві інституту.

Раніше повідомлялося, що іноземні журналісти не можуть відправитися на ядерний полігон через сильний дощ.