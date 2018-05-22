КНДР допустить зарубіжних журналістів на ліквідацію ядерного полігону

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Влада Північної Кореї дозволила іноземним журналістам бути присутніми при руйнуванні ядерного полігону "Пунгері" на північному сході КНДР. У літаку, що вилетів у вівторок, 22 травня, з Пекіна в Пхеньян, перебували журналісти зі США, Великобританії, Китаю і Росії, повідомив у Twitter співробітник британської телекомпанії Sky News Майкл Грінфілд, повідомляє dw.

При цьому влада КНДР, незважаючи на зроблене раніше запрошення, не дозволила піднятися на борт літака представникам ЗМІ Південної Кореї. До цього КНДР скасувала заплановану на 16 травня зустріч на високому рівні з представниками Південної Кореї. Причиною стали спільні маневри, які проводяться збройними силами США і Південної Кореї з 14 по 25 травня.

Пхеньян оголосив про намір ліквідувати випробувальний полігон ядерної зброї до переговорів лідерів КНДР і США Кім Чен Ина і Дональда Трампа, намічених на 12 червня в Сінгапурі. "Пунгері" планується зруйнувати в ході "церемонії" з 23 по 25 травня, повідомило агентство dpa. Цим символічним кроком влада КНДР має намір продемонструвати готовність до відмови від ядерної програми. США готові надати Пхеньяну гарантії безпеки, якщо Північна Корея здійснить стратегічне рішення в бік відмови від ядерної зброї, заявив раніше держсекретар США Майк Помпео.