Новий глава Каталонії включив в уряд засуджених політиків

Новий глава женералітату Каталонії Кім Торра не врахував застереження прем'єра Іспанії Маріано Рахоя і включив в уряд двох ув'язнених політиків, а також двох політиків, які перебувають в бігах. Про це пише УНН.

Відомо, що Торра в суботу, 19 травня підписав указ, згідно з яким члени його уряду повинні прийняти присягу 23 травня в будівлі женералітату.

Зокрема, Жосеп Руль і Жорді Турула, які перебувають під арештом, отримали посади міністрів території і головування відповідно.

Луїс Пуджа, який зараз перебуває в Брюсселі, після того як влада Бельгії відмовила Іспанії в його екстрадиції, займе пост міністра культури.

Тоні Комин, який також знаходиться за кордоном, стане керівником міністерства охорони здоров'я.

В цілому в новому уряді Каталонії є 14 міністерств, які між собою розділили партії Junts per Catalunya і ERC.