Колишня секретарка Берлусконі переписала на нього все своє багатство

Сільвіо Берлусконі отримав три мільйони євро в спадок від секретаря в Раді міністрів Італії. Про це пише газета La Stampa.

88-річна самотня Анна Ч. померла 20 днів тому, і перед смертю попросила адвокатів написати заповіт на користь Берлусконі за «подяку за роки спільної роботи». Видання зазначає, що померла володіла трьома великими об'єктами нерухомості, двома банківськими рахунками і отримувала «чудову пенсію».

Нагадаємо, 13 січня Берлусконі запідозрили у відмиванні грошей при продажу футбольного клубу «Мілан», яким він володів протягом 31 року. Як зазначає газета, сума в 740 мільйонів євро, за яку Берлусконі продав команду, викликає сумніви.

Берлусконі займав посаду прем'єр-міністра Італії в 1994-1995, 2001-2006 і 2008-2011 роках. У 2010-му проти нього було розпочато розслідування у «справі Рубі», в рамках якого прем'єр звинувачувався в сексуальних відносинах з неповнолітньою. У 2015-му суд виправдав Берлусконі, але це справа коштувало йому крісла прем'єра.

За роки активної політичної діяльності щодо Берлусконі було порушено близько 80 справ, він взяв участь більш ніж в 2,5 тисячі судових слухань. Політика звинувачували в корупції, зв'язках з мафією, він був в центрі сексуальних скандалів. Практично всі звинувачення проти нього або знімалися за давністю років, або він здобував перемогу в апеляційних судах.