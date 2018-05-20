Раулю Кастро зробили операцію

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Колишній лідер Куби Рауль Кастро переніс планову операцію з видалення грижі. Зараз він відновлюється, повідомляє місцеве видання Cubadebate.

Про те, як себе почуває Кастро, поки не повідомляється. Зазначається лише, що політика сповістили про катастрофу Boeing 737 над Гаваною, і він дав своїм підлеглим вказівки з цього приводу.

Крім того, Кастро просив передати співчуття родичам жертв катастрофи.

Нагадаємо, пасажирський лайнер Boeing 737 розбився після зльоту з аеропорту Гавани в п'ятницю, 18 травня. На борту знаходилося 110 чоловік - 104 пасажири і шість членів екіпажу. На місці аварії вдалося виявити чотирьох, що вижили, але пізніше двоє померли в лікарні.

86-річний Рауль Кастро очолює країну з 2008 року, коли з посади пішов його старший брат Фідель, який правив Кубою протягом 50 років. Зараз він голова Держради і Ради міністрів Куби.