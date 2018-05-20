Наречена принца Гаррі носить обручку принцеси Діани
Принц Гаррі подарував Меган Маркл обручку принцеси Діани.
Британський принц Гаррі подарував своїй нареченій Меган Маркл обручку, що належала його матері принцесі Діані, повідомляє Daily Mail.
Журналісти відзначили, що на нареченій принца була обручка з аквамарином, схожа на ту, яку кілька разів при появі на публіці одягала дружина Чарльза принцеса Діана.
Нагадаємо, 19 травня у Великобританії офіційно відбулося весілля Принц Гаррі і американської актриси Меган Маркл. У Віндзорському замку пройшла королевська весільна церемонія. Молодята обмінялися обручками і поклялися в любові і вірності. За церемонією стежили мільйони людей у всьому світі. Представники монархії продемонстрували вишукані наряди і стримані емоції.