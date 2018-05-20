В авіакатастрофі на Кубі загинули 20 священиків

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В авіакатастрофі лайнера Boeing-737 на Кубі загинули 20 священиків. Про це повідомляє Associated Press з посиланням на Кубинську раду церков.

Всі вони були членами протестантської церкви Назарянина. Пастори поверталися додому після конференції в Гавані.

Міністр транспорту країни Адель Іск'єрдо уточнив, що під час аварії загинули 110 осіб, троє вижили і доставлені в лікарню у важкому стані. Рятувальники виявили один з двох бортових самописців літака.

Літак мексиканської компанії Global Air впав на сільськогосподарські поля в 13 кілометрах від міста Сантьяго-де-лас-Вегас 18 травня. Уламки розкидало на території діаметром приблизно 20 кілометрів. Лайнер здійснював внутрішній авіарейс з Гавани в Ольгин і звалився відразу після зльоту.